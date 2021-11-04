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00:21 ''Enflasyon küresel sorun''
02:31 Siyasette Kandil polemiği
04:29 Meclis'te yüksek tansiyon!
06:46 Ödül töreninde ''takke'' gerilimi!
08:10 Hakaret etti, tehditler yağdırdı!
10:10 Kalça estetiği sonu oldu
11:37 ''Otopark ücretsiz, ama balık yiyene!''
13:32 Çilem Doğan'ın cezası onandı
15:11 Fuarda ''ithal hırsız'' kabusu!
16:29 3 dakikada 30 bin liralık hırsızlık!
18:21 ''Avukat dolandırıcı çıktı'' iddiası!
20:09 Krampon istedi, bez ayakkabı geldi!
21:57 Fıkra gibi olay!
23:29 Hırsızı şeker yakaladı!
25:00 Hamsi yeme yarışması!
27:29 İstanbul'da Ordu günleri!
30:18 Üç Kuruş dizisi, romanlardan tam not aldı #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 4 Kasım 2021