Show Ana Haber 4 Kasım 2021

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00:21 ''Enflasyon küresel sorun''

02:31 Siyasette Kandil polemiği

04:29 Meclis'te yüksek tansiyon!

06:46 Ödül töreninde ''takke'' gerilimi!

08:10 Hakaret etti, tehditler yağdırdı!

10:10 Kalça estetiği sonu oldu

11:37 ''Otopark ücretsiz, ama balık yiyene!''

13:32 Çilem Doğan'ın cezası onandı

15:11 Fuarda ''ithal hırsız'' kabusu!

16:29 3 dakikada 30 bin liralık hırsızlık!

18:21 ''Avukat dolandırıcı çıktı'' iddiası!

20:09 Krampon istedi, bez ayakkabı geldi!

21:57 Fıkra gibi olay!

23:29 Hırsızı şeker yakaladı!

25:00 Hamsi yeme yarışması!

27:29 İstanbul'da Ordu günleri!

30:18 Üç Kuruş dizisi, romanlardan tam not aldı #ShowAnaHaber

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