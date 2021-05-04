Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:18 Beştepe mesaisi
01:33 100 maddelik anayasa teklifi
04:19 Vefat sayısı düşmüyor!
05:54 81 ile market genelgesi!
07:57 Kademeli açılma planı 10:13 Polisten kaçmayı abarttı!
11:45 Kaçtı… İnkar etti… Çark etti!
13:49 Tam kapanmada komşu kavgası
14:55 Kerim'den müjde var!
16:19 Mahallede 'inşaat' isyanı!
19:26 Kardeşinin mandırasını tüfekle bastı
20:44 Yardım paketinden altınlar çıktı!
22:55 Hem kendini hem ormanı yaktı!
24:03 ''Buradan yolcu alamazsın'' kavgası!
25:50 Böyle yıkım mı olur?
27:40 Zehir tacirinden şeytani kamuflaj!
29:40 Arsız hırsız bu kez tutuklandı!
31:53 Bu sefer şaka çıkmadı!
33:38 Bayılan horoz meşhur oldu…
35:12 6 ayda 50 kilo verdi!
37:27 Kadınlar da oyuna daldı!
39:13 Türk polisi yürekleri fethetti
40:22 Bu akım sosyal medyayı salladı
43:03 Uçan askerler! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 4 Mayıs 2021