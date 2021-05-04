Show Ana Haber 4 Mayıs 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:18 Beştepe mesaisi

01:33 100 maddelik anayasa teklifi

04:19 Vefat sayısı düşmüyor!

05:54 81 ile market genelgesi!

07:57 Kademeli açılma planı 10:13 Polisten kaçmayı abarttı!

11:45 Kaçtı… İnkar etti… Çark etti!

13:49 Tam kapanmada komşu kavgası

14:55 Kerim'den müjde var!

16:19 Mahallede 'inşaat' isyanı!

19:26 Kardeşinin mandırasını tüfekle bastı

20:44 Yardım paketinden altınlar çıktı!

22:55 Hem kendini hem ormanı yaktı!

24:03 ''Buradan yolcu alamazsın'' kavgası!

25:50 Böyle yıkım mı olur?

27:40 Zehir tacirinden şeytani kamuflaj!

29:40 Arsız hırsız bu kez tutuklandı!

31:53 Bu sefer şaka çıkmadı!

33:38 Bayılan horoz meşhur oldu…

35:12 6 ayda 50 kilo verdi!

37:27 Kadınlar da oyuna daldı!

39:13 Türk polisi yürekleri fethetti

40:22 Bu akım sosyal medyayı salladı

43:03 Uçan askerler! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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