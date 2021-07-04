Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:21 Tosuncuk Türkiye'ye getirildi
02:44 Kovid geçirene tek doz aşı!
03:53 Kısıtlamasız ilk pazar!
06:28 Nişanlısı eski kocasına kaçtı!
08:18 Polis ''Yasemin''i arıyor
09:36 Demiryolu selden hasar gördü
11:10 Tehlikeyi tam zamanında anladı
12:08 Bu da semaver hırsız!
13:39 Joe Biden diz çöktü!
14:47 Rizeli kardeşlerin 'kedi maması' kavgası!
16:38 Bunlar da mazgal hırsızları
18:16 İki mezar arasına sıkıştılar
19.31 Dışarıda yangın, içeride tıraş
20:31 Osmanlı Hanedanı'nın mutlu günü
21:38 Köpek otomobilde mahsur kaldı!
22:46 Denize atlarken aman dikkat!
25:09 Ambulans geçemedi, bebek yolda doğdu
26:15 Mangal hasreti bitti
28:51 Milyonluk araçlar görücüye çıktı
31:17 Onlar Jandarmanın süvarileri Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 4 Temmuz 2021