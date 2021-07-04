Show Ana Haber 4 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:21 Tosuncuk Türkiye'ye getirildi

02:44 Kovid geçirene tek doz aşı!

03:53 Kısıtlamasız ilk pazar!

06:28 Nişanlısı eski kocasına kaçtı!

08:18 Polis ''Yasemin''i arıyor

09:36 Demiryolu selden hasar gördü

11:10 Tehlikeyi tam zamanında anladı

12:08 Bu da semaver hırsız!

13:39 Joe Biden diz çöktü!

14:47 Rizeli kardeşlerin 'kedi maması' kavgası!

16:38 Bunlar da mazgal hırsızları

18:16 İki mezar arasına sıkıştılar

19.31 Dışarıda yangın, içeride tıraş

20:31 Osmanlı Hanedanı'nın mutlu günü

21:38 Köpek otomobilde mahsur kaldı!

22:46 Denize atlarken aman dikkat!

25:09 Ambulans geçemedi, bebek yolda doğdu

26:15 Mangal hasreti bitti

28:51 Milyonluk araçlar görücüye çıktı

31:17 Onlar Jandarmanın süvarileri Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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