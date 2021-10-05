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00:20 Boğaziçi protestolarına sert tepki
02:30 Kürt sorunu yoktur!
04:23 Kış ekonomisi uyarısı!
06:12 Parlamenter sistem mesaisi
08:01 Mecliste ''yurt'' tartışması!
09:32 Tosuncuk ceza rekoruna koşuyor
11:04 Ümraniye'de korkutan patlama
13:40 Diva'nın orkestrasına hapis cezası!
15:01 Bir haftada 8 ev soydu!
16:44 Meslektaşlarını çileden çıkardı!
17:59 Çöp dramı sürüyor!
20:37 Sosyal medya çöktü, dünya yıkıldı!
23:38 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı
25:22 Ciğer kırmızı eti solladı!
27:31 Ceylan'dan yeni imaj
30:13 Gökyüzünde ''evet'' dediler #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 5 Ekim 2021