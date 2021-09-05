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00:20 Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü
02:12 Devlet Bahçeli'ye makamında sürpriz
03:19 ''Geliyor gelmekte olan!''
04:40 Akşener Erdoğan'a yanıt verdi
05:54 Feribotta ''mesafe'' kavgası!
07:26 Emekli maaşını çekti kapkaççıya kaptırdı
09:38 Servis fırsatçılarına dikkat!
11:36 Denizde can pazarı
12:41 Göbek ata ata hırsızlık yaptılar
13:35 Kasis isyanı!
15:16 Kuruyemişin tadı kaçtı!
16:50 Papağanı pencereden uçup gitti!
18:18 Kadınlar tartışmayı nasıl kazanıyor?
20:04 Tatlıcıda tadı kaçtı
21:06 Boksa ilgi arttı
23:18 Hırsızların ''alışveriş'' keyfi!
24:20 Evliliğe ''estetik'' darbesi
25:47 Tek başına zurna çalıyor! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 5 Eylül 2021