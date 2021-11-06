Show Ana Haber 5 Kasım 2021

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00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler

03:04 ''İhaleye giren ağır bedel ödeyecek!''

04:54 Meclis'te ''işgalci'' gerilimi!

06:46 EYT için yeni formül!

08:42 ''Çiçek Abbas'' filmi gerçek oldu!

10:27 Ailesi Rojda'yı arıyor!

12:08 Sosyete pazarının 'hayali tezgahları'

14:29 Siparişi 5 dakika geç götürünce!

16:27 Sağlık lisesi öğrencileri isyanda!

18:42 Hız sınırını 1 km farkla aştı,ceza yedi!

20:28 Cam ocak bomba gibi patladı

22:15 ''Servis şoförü neden durmadı?''

23:22 En çok kullandığımız kelimeler…

25:26 Show TV'nin iddialı dizisi Aziz başlıyor #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV