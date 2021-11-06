Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler
03:04 ''İhaleye giren ağır bedel ödeyecek!''
04:54 Meclis'te ''işgalci'' gerilimi!
06:46 EYT için yeni formül!
08:42 ''Çiçek Abbas'' filmi gerçek oldu!
10:27 Ailesi Rojda'yı arıyor!
12:08 Sosyete pazarının 'hayali tezgahları'
14:29 Siparişi 5 dakika geç götürünce!
16:27 Sağlık lisesi öğrencileri isyanda!
18:42 Hız sınırını 1 km farkla aştı,ceza yedi!
20:28 Cam ocak bomba gibi patladı
22:15 ''Servis şoförü neden durmadı?''
23:22 En çok kullandığımız kelimeler…
25:26 Show TV'nin iddialı dizisi Aziz başlıyor #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 5 Kasım 2021