Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Bayram tatili 11 güne çıkacak mı?
02:13 CHP'den fezleke tepkisi
04:04 Kanal İstanbul tartışması
05:24 Avusturya Korkmaz'ı iade edecek mi?
07:05 ''Tosuncuk''a 60 sayfalık soru hazırlandı!
08:40 İşte zamlı maaşlar!
11:07 Otogarda ilginç aşı daveti!
12:36 Kaldırıma çıktı, ortalığı birbirine kattı!
13:38 Yardımlarına köylüler koştu!
15:07 İlyas Tetik hayatını kaybetti
17:20 Evden kovuldu balkona çıktı!
18:53 Gözlerine uyku girmiyor!
21:45 Galata Kulesi'ne giriş 100 lira
24:06 Asansörde mahsur kaldılar!
25:16 Kurbanlıklar geldi
27:38 Kahve tiryakilerine kötü haber!
29:39 Bodrum'da iguana alarmı
30:52 Hesapsız yıkım!
32:09 50 metrelik sürpriz
33:53 Sevgi kokan çiçekler!
35:43 Kayısıdan piyano yaptı Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 5 Temmuz 2021