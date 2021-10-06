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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 İlk 4 maddeyi değiştirmek kimin fikri?
02:47 ''Oyunuza değil, dertlerinize talibim''
04:26 Akşener'den ''Başbakanlık'' açıklaması!
06:13 Bölücü kebapçı polemiği!
08:03 Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltılar
09:26 Fatih'te akılalmaz yağma!
12:00 Mehmet Ali Erbil iddiaları yalanladı!
15:20 Kaldırıma 75 bin lira düşürdü
17:06 Kardeş kazığı!
19:19 Otomobilini bu hale getirdiler!
21:42 İranlı iş kadınına 6 milyonluk tuzak!
23:07 Zeytin alarmı!
25:38 Kapora mağdurları dikkat! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 6 Ekim 2021