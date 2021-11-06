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00:20 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' yanıtı
02:48 ''Hiçbir şey beni hizmetten alıkoyamaz''
04:41 Türkkan'dan küfür özrü
06:49 Vapur tekneye böyle çarpıyordu!
08:15 Şeker yiyen hırsız yakalandı!
09:48 Otobüsü omzuyla durdurmaya çalıştı!
11:07 Yeğeninin sesiyle dolandırdılar!
13:47 Kaçak konteynerin yıkımında olay çıktı!
15:12 Bir garip araba hırsızlığı!
17:11 Uyarmak yerine paraları topladı!
18:36 Türkü söylerken kalp krizi geçirdi
20:24 Soyulurken ruhu bile duymadı!
21:55 'Sis'tanbul!
24:29 Şans oyunu oynamak boşanma nedeni!
26:05 Asansör var ama…
27:45 İnternette tanışan boşanıyor!
29:42 Bacadan altın kurtarma operasyonu!
31:30 Bunun da turşusu olur mu demeyin!
33:26 4 ayda 30 kilo verdi #ShowAnaHaber
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#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 6 Kasım 2021