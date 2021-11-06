Show Ana Haber 6 Kasım 2021

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00:20 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' yanıtı

02:48 ''Hiçbir şey beni hizmetten alıkoyamaz''

04:41 Türkkan'dan küfür özrü

06:49 Vapur tekneye böyle çarpıyordu!

08:15 Şeker yiyen hırsız yakalandı!

09:48 Otobüsü omzuyla durdurmaya çalıştı!

11:07 Yeğeninin sesiyle dolandırdılar!

13:47 Kaçak konteynerin yıkımında olay çıktı!

15:12 Bir garip araba hırsızlığı!

17:11 Uyarmak yerine paraları topladı!

18:36 Türkü söylerken kalp krizi geçirdi

20:24 Soyulurken ruhu bile duymadı!

21:55 'Sis'tanbul!

24:29 Şans oyunu oynamak boşanma nedeni!

26:05 Asansör var ama…

27:45 İnternette tanışan boşanıyor!

29:42 Bacadan altın kurtarma operasyonu!

31:30 Bunun da turşusu olur mu demeyin!

33:26 4 ayda 30 kilo verdi #ShowAnaHaber

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