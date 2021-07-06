Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 ''Emeklilere bayram müjdesi!''
02:30 HDP'li Gergerlioğlu tahliye olacak
02:52 Bahçeli'den Soylu'ya tam destek
05:17 Baykal tartışmasına tepki gösterdi
07:25 Liderlerin akaryakıt polemiği
09:05 Hırsızı çektiği selfie yakalattı!
11:40 Şehir eşkiyaları muhabire saldırdı
14:14 Tacizci evine böyle girdi!
16:05 Hırçın dalgaların arasında…
17:37 Özbek gelin takılarla kaçtı
19:27 Bebeğini hastanede bırakıp kaçtı!
20:54 Arkadaş sandı, hırsız çıktı
23:32 Helal olsun sana Merve!
25:40 Asansör mahsur kaldı, isyan etti
26:52 Yılların satıcısını dize getirdi
29:00 Otobüs biletleri zamlandı mı?
31:11 DNA testiyle gelen mutluluk!
33:04 Gizemli Fahri müfettiş isyanı…
35:45 Gökyüzünde ''evet'' dedi Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 6 Temmuz 2021