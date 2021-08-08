Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik 00:24 Erdoğan'dan ''yeşil vatan'' mesajı
02:24 ''Belediye başkanını çağırmadılar''
04:17 Evleri alevler arasında kaldı
05:45 Ateş hattında mücadele sürüyor
08:09 Biri bitiyor, diğeri başlıyor!
10:30 Alevlerin içinden yürüyerek çıktı
12:57 Alevleri görünce yardıma koştular!
14:15 Yabancılara zam önergesi onaylanmadı
15:36 Çatıda tehlikeli oyun!
16:59 Şile'de deniz girmek yasaklandı!
18:05 Pikniğin davetsiz misafiri!
19:26 Hokkabaz hırsızlar iş başında!
20:35 İsyan ettiren görüntü!
21:51 Bir gözü mavi, diğeri yeşil!
22:46 Rengarenk domates dönemi…
25:05 Dost sandı, hırsız çıktı
26:40 Kahve tutkunlarına kötü haber!
29:12 En büyük endişe hangisi?
31:38 Kendi ırkının en meşhuru!
33:42 ''Buse''ler tarih yazdı! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 7 Ağustos 2021