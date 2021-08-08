Show Ana Haber 7 Ağustos 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik 00:24 Erdoğan'dan ''yeşil vatan'' mesajı

02:24 ''Belediye başkanını çağırmadılar''

04:17 Evleri alevler arasında kaldı

05:45 Ateş hattında mücadele sürüyor

08:09 Biri bitiyor, diğeri başlıyor!

10:30 Alevlerin içinden yürüyerek çıktı

12:57 Alevleri görünce yardıma koştular!

14:15 Yabancılara zam önergesi onaylanmadı

15:36 Çatıda tehlikeli oyun!

16:59 Şile'de deniz girmek yasaklandı!

18:05 Pikniğin davetsiz misafiri!

19:26 Hokkabaz hırsızlar iş başında!

20:35 İsyan ettiren görüntü!

21:51 Bir gözü mavi, diğeri yeşil!

22:46 Rengarenk domates dönemi…

25:05 Dost sandı, hırsız çıktı

26:40 Kahve tutkunlarına kötü haber!

29:12 En büyük endişe hangisi?

31:38 Kendi ırkının en meşhuru!

33:42 ''Buse''ler tarih yazdı! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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