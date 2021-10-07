Show Ana Haber 7 Ekim 2021

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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik

00:20 Suriye'den acı haber geldi

02:05 Kılıçdaroğlu'na 'sağlık raporu' yanıtı

04:34 Meclis'te 'Sam Amca' tartışması

06:54 Gramaj hilesine emsal ceza

08:40 Havada bomba paniği!

10:05 Taksi krizi çözülemiyor!

12:23 6 milyonu çalınan kadın konuştu!

14:19 Motorla minibüse uçtu!

15:58 Şişli'de bir ucube!

18:23 80 bin lirasını kaptırdı!

20:36 Var mı kiralayan!

23:00 ''Seri hırsız'' sonunda yakalandı

25:22 Son darbeyi evladı vurdu!

27:36 Şaka gibi ceza!

29:00 Anne-babalar! Bu videolara dikkat!

31:39 Kiralık mobilya dönemi! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV