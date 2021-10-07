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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Suriye'den acı haber geldi
02:05 Kılıçdaroğlu'na 'sağlık raporu' yanıtı
04:34 Meclis'te 'Sam Amca' tartışması
06:54 Gramaj hilesine emsal ceza
08:40 Havada bomba paniği!
10:05 Taksi krizi çözülemiyor!
12:23 6 milyonu çalınan kadın konuştu!
14:19 Motorla minibüse uçtu!
15:58 Şişli'de bir ucube!
18:23 80 bin lirasını kaptırdı!
20:36 Var mı kiralayan!
23:00 ''Seri hırsız'' sonunda yakalandı
25:22 Son darbeyi evladı vurdu!
27:36 Şaka gibi ceza!
29:00 Anne-babalar! Bu videolara dikkat!
31:39 Kiralık mobilya dönemi! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 7 Ekim 2021