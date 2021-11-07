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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:21 Silah kazasında şehit düştü
01:49 Gençler Erdoğan'a şarkılar söyledi
03:30 İttifak ortakları yarışa start verdi
04:55 Lütfü Türkkan istifa etti
06:06 İşten kovulunca apartmanı yaktı
07:30 Turistin cüzdanını böyle çaldı
08:50 Dürümcüyü ayakta uyuttu
10:39 Çiçeğimin büyüsüne kapılıyorlar!
11:56 Ev aldı, oturamıyor!
14:01 43. İstanbul maratonu
15:17 Gıdınız kaç santm?
17:20 Antikalar göz kamaştırdı
19:21 Soğan kebabının tam zamanı! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 7 Kasım 2021