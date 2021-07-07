Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 ''Türkiye sicili en temiz devlet''
02:35 Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de
04:24 ''Böyle devlet yönetilemez''
05:49 Tosuncuk tutuklandı!
07:22 Emekli maaşları ne zaman yatacak?
08:55 Bir ailenin isyanı…
11:48 2 cep telefonu ve 400 lira çaldı
13:55 Hayat kurtaran tesadüf
15:05 16 altın kolyeyi böyle çaldılar!
16:39 Dana firarda…
18:09 Bu mahallede isyan var!
19:23 73 yaşında sokağa attılar!
21:14 ''Eğitmen köpeği arabada unuttu''
23:45 Satın alacağı araç noterdeyken yandı!
24:59 Hem suçlu hem güçlü!
26:38 Hayvanseveri tehdit etti!
28:06 Estetikte zoom efekti
30:40 Pençe-Şimşek gazisi hastanede evlendi
32:02 15 Temmuz destanı beyaz perdede! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 7 Temmuz 2021