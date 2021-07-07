Show Ana Haber 7 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 ''Türkiye sicili en temiz devlet''

02:35 Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de

04:24 ''Böyle devlet yönetilemez''

05:49 Tosuncuk tutuklandı!

07:22 Emekli maaşları ne zaman yatacak?

08:55 Bir ailenin isyanı…

11:48 2 cep telefonu ve 400 lira çaldı

13:55 Hayat kurtaran tesadüf

15:05 16 altın kolyeyi böyle çaldılar!

16:39 Dana firarda…

18:09 Bu mahallede isyan var!

19:23 73 yaşında sokağa attılar!

21:14 ''Eğitmen köpeği arabada unuttu''

23:45 Satın alacağı araç noterdeyken yandı!

24:59 Hem suçlu hem güçlü!

26:38 Hayvanseveri tehdit etti!

28:06 Estetikte zoom efekti

30:40 Pençe-Şimşek gazisi hastanede evlendi

32:02 15 Temmuz destanı beyaz perdede! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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