Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:22 Ateşten gömlek sönmedi!
02:23 Şerif Amca'nın dramı!
04:41 İstanbul'da doğalgaz patlaması
06:42 Az daha boğulacaktı
07:50 Mahalle havaya uçacaktı!
08:54 Korsanlar korsanlara saldırdı!
10:23 Zabıtanın sabrını sınadı
11:29 Süleyman Soylu'nun acı günü
12:22 Fırtınadan kopan tabela başına çarptı
13:26 Suudi Arabistan'dan Umre kararı
14:48 Kahvelerde 'iki doz aşı' bilmecesi!
16:52 Sansar kurtarma operasyonu
18:22 Kamuda zam pazarlığı!
19:45 Erkekler ev işi yapar mı?
21:45 Abiyeler yok satıyor!
24:14 Şimdi salça zamanı
26:58 ''Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'' yarın başlıyor! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 8 Ağustos 2021