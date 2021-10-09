Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Suriye şehidi sonsuzluğa uğurlandı
01:55 Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı
03:58 Liderlerin ''iktidar'' polemiği
05:52 ''Ağaların siniri bozuldu!''
07:19 Sultangazi'de rehine krizi!
08:28 Evinden çıkan betona battı
10:16 Silahla marketi soydu
12:11 Telefon dolandırıcılarının banka tuzağı!
14:39 Piyasalarda neler oluyor?
16:29 Sinyal kesici hırsızlar aracını soydu!
18:07 'Elma'nın pahalı yolculuğu!
20:52 Adı kapora soyadı tuzak!
23:13 Bir başka olur Adana Pozantı kahvaltısı
25:27 Nostaljik şıklık arayanlar için… #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 8 Ekim 2021