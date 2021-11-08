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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 00:20 HDP'ye İstiklal Marşı tepkisi!
02:40 3600 ek gösterge, asgari ücret, EYT…
04:21 Erdoğan'dan Türkkan'a sert tepki!
06:09 CHP'den provakasyon uyarısı!
08:00 Hesapta sürpriz 600 bin lira!
09:15 Güzellik merkezinden 'büyü' çıktı!
11:20 Altında tarihi rekor
13:30 Lüks tutkunu hırsız alarmı!
16:00 Bitmeyen para üstü!
17:54 Evlendikten sonra kızlık soyadını kullanmak istedi
20:06 İşe girmek için tek bir şart var! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 8 Kasım 2021