Show Ana Haber 8 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 Mardin şehidine veda

01:44 Liderlerin uçak polemiği

04:27 ''Atatürk gibi trenle gideceğiz!''

06:08 Meclis'te 'tütün' gerilimi

07:41 1 milyonuncu anahtar Erdoğan'dan

09:12 Kamu işçisine zam!

11:14 Doktorların oda kavgası!

13:13 Türkiye bu hesabı konuştu!

15:22 Doktor çatıda eylem yaptı

17:37 Otopark alev alev!

19:08 Düğün değil maganda konvoyu!

20:45 ''Karanlık'' kazası…

23:07 ''Adalet nerede'' dedirten karar!

24:40 Sağlık merkezini soyarken yakalandı

26:11 Hayatının en pahalı kavununu yedi!

27:25 Turistlerin cebine akrep girdi!

30:11 Z kuşağına özel uygulama!

32:23 En sevimli fare… Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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