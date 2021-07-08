Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Mardin şehidine veda
01:44 Liderlerin uçak polemiği
04:27 ''Atatürk gibi trenle gideceğiz!''
06:08 Meclis'te 'tütün' gerilimi
07:41 1 milyonuncu anahtar Erdoğan'dan
09:12 Kamu işçisine zam!
11:14 Doktorların oda kavgası!
13:13 Türkiye bu hesabı konuştu!
15:22 Doktor çatıda eylem yaptı
17:37 Otopark alev alev!
19:08 Düğün değil maganda konvoyu!
20:45 ''Karanlık'' kazası…
23:07 ''Adalet nerede'' dedirten karar!
24:40 Sağlık merkezini soyarken yakalandı
26:11 Hayatının en pahalı kavununu yedi!
27:25 Turistlerin cebine akrep girdi!
30:11 Z kuşağına özel uygulama!
32:23 En sevimli fare… Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 8 Temmuz 2021