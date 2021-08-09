Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 AK Parti MYK'da sıcak gündem
02:18 ''YKS baraj puanı düşürülsün''
03:43 CHP'den sandık çağrısı
05:08 Alevler antik kenti de yaktı
07:00 Eski kocasının aracını taşladı!
09:01 Trafikte tehlikeli inatlaşma!
10:18 Keçileri kaçırdılar
11:40 Dolandırıcıların yeni yöntemi!
13:31 Altında neler oluyor?
15:22 Selde eğlence!
16:32 Emekli olmak isteyene banka kredisi
17:53 Minibüs burun üstü çakıldı!
19:27 Evlilikte 'özel hayat' krizi!
21:51 Evlilikten korkmanın fobisi var!
23:57 ''Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'' başladı Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 9 Ağustos 2021