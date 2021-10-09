Show Ana Haber 9 Ekim 2021

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00:20 ''ABD'de, İngiltere'de benzin yok benzin''

02:36 ''Bunlar öğrenci değil''

04:36 ''Bu kardeşiniz garibanın yanındadır''

06:04 Adliye kapısından firar etti!

07:28 Bu apartmanda huzur kalmadı!

09:48 Avukatı vurup kaçmaya çalıştılar!

11:14 ''Kibariye paramızı ödemedi'' iddiası!

14:02 Çocuklu kadın yolcuyu taksiye almadı!

15:31 Bursa'dan İstanbul'a operasyon!

16:44 Dost kazığına isyan!

18:38 Aman tadınız kaçmasın!

21:02 2 dakikada servet çaldılar!

23:23 Etiketlerde fiyat yok!

25:15 Böbrek taşı döken yol…

26:40 Mücevher fuarı başladı!

29:24 Adana'da lezzet şöleni #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV