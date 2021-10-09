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00:20 ''ABD'de, İngiltere'de benzin yok benzin''
02:36 ''Bunlar öğrenci değil''
04:36 ''Bu kardeşiniz garibanın yanındadır''
06:04 Adliye kapısından firar etti!
07:28 Bu apartmanda huzur kalmadı!
09:48 Avukatı vurup kaçmaya çalıştılar!
11:14 ''Kibariye paramızı ödemedi'' iddiası!
14:02 Çocuklu kadın yolcuyu taksiye almadı!
15:31 Bursa'dan İstanbul'a operasyon!
16:44 Dost kazığına isyan!
18:38 Aman tadınız kaçmasın!
21:02 2 dakikada servet çaldılar!
23:23 Etiketlerde fiyat yok!
25:15 Böbrek taşı döken yol…
26:40 Mücevher fuarı başladı!
29:24 Adana'da lezzet şöleni #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 9 Ekim 2021