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00:18 Erdoğan ABD yolcusu!
02:29 Ali Erbaş'a destek!
04:09 Birlikte inşa edeceğiz!
05:53 El ele vereceğiz!
07:32 Sürpriz açıklama!
09:31 Marketlere sıkı denetim!
11:44 Karakoldan infaz talimatı verdi!
13:26 Kriptozedeye çifte şok!
15:51 ATM'leri paramparça etti!
17:23 Yaşadığı ''sarı kabus''u anlattı!
19:18 Bir annenin acı masalı!
21:20 Ömürlük değil süreli nafaka!
22:57 Arabasını arkadaşına verdi, unuttu!
24:14 Bıçak kemiğe dayanınca…
25:45 Asya Avrupa'da
28:10 Ayçiçek yağı lüks mü olacak?
30:18 Çiftlerin arasını açan cümleler
32:19 Saçlarda Afrika esintisi… #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 9 Eylül 2021