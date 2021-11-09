Show Ana Haber 9 Kasım 2021

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00:20 Erdoğan'dan Türkkan'a küfür tepkisi

02:50 Bahçeli'den Türkkan'a sert tepki!

04:45 Kılıçdaroğlu'ndan ''Kanal İstanbul'' tepkisi

06:16 Akşener ilk kez konuştu!

08:07 Erdoğan'dan muhalefete gönderme

10:08 Yine olay yine o!

11:41 240 bin liralık yüzüğü böyle çaldı!

13:38 Akaryakıt istasyonundan çıkarken…

15:20 Hastaneden 'rehin alma' skandalı!

17:55 Kaldırım işgali davasında karar!

20:27 Yaşlı adamın nikah yüzüğünü çaldı

22:21 Tapu dolandırıcıları yakayı ele verdi

23:53 Tehlikeyle kol kola yolculuk! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV