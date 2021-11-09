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00:20 Erdoğan'dan Türkkan'a küfür tepkisi
02:50 Bahçeli'den Türkkan'a sert tepki!
04:45 Kılıçdaroğlu'ndan ''Kanal İstanbul'' tepkisi
06:16 Akşener ilk kez konuştu!
08:07 Erdoğan'dan muhalefete gönderme
10:08 Yine olay yine o!
11:41 240 bin liralık yüzüğü böyle çaldı!
13:38 Akaryakıt istasyonundan çıkarken…
15:20 Hastaneden 'rehin alma' skandalı!
17:55 Kaldırım işgali davasında karar!
20:27 Yaşlı adamın nikah yüzüğünü çaldı
22:21 Tapu dolandırıcıları yakayı ele verdi
23:53 Tehlikeyle kol kola yolculuk! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 9 Kasım 2021