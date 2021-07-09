Show Ana Haber 9 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:21 Erdoğan 2.5 yıl sonra Diyarbakır'da

02:50 Erdoğan'a 'altın' yanıtı

04:28 ''Hayvanları koruma kanunu'' kabul edildi

06:55 Çöp toplamama eylemi

08:28 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!

10:43 Ödeme merkezi dolandırıcılığı!

12:01 Aklına gelmeyen yolda başına geldi!

14:13 Havalimanında unutulanlar satışta!

16:42 Bu da muz hırsızı!

18:04 Kuaförlere zam geldi!

20:34 Beş boynuzlu koç!

21:28 Karton serip kazaya davetiye çıkardılar!

23:10 Meyve ve sebze nasıl soyulmalı?

26:28 Tablolar canlandı

27:40 En fazla 5 dostumuz olabiliyor!

29:42 Yayladaki ''açlık kampı'' Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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