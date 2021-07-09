Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:21 Erdoğan 2.5 yıl sonra Diyarbakır'da
02:50 Erdoğan'a 'altın' yanıtı
04:28 ''Hayvanları koruma kanunu'' kabul edildi
06:55 Çöp toplamama eylemi
08:28 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!
10:43 Ödeme merkezi dolandırıcılığı!
12:01 Aklına gelmeyen yolda başına geldi!
14:13 Havalimanında unutulanlar satışta!
16:42 Bu da muz hırsızı!
18:04 Kuaförlere zam geldi!
20:34 Beş boynuzlu koç!
21:28 Karton serip kazaya davetiye çıkardılar!
23:10 Meyve ve sebze nasıl soyulmalı?
26:28 Tablolar canlandı
27:40 En fazla 5 dostumuz olabiliyor!
29:42 Yayladaki ''açlık kampı'' Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 9 Temmuz 2021