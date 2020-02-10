Sibel Turnagöl hem doğal hem mütevazi

50 yaşındaki Turnagöl’ün yıllara meydan okuyan hali herkesin dikkatini çekerken makyajsız oluşu ve spor giyimi de gözlerden kaçmadı. Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kendisini görüntüleyen gazeteciler ile sohbet eden ünlü oyuncu, uzun süre mağazalarda tur attıktan sonra AVM bünyesinde bulunan bir restoranda yemek yedi. Kendisini tanıyıp fotoğraf isteyen hayranlarını kırmayarak tek tek ilgilenmesi ve fotoğraf çektirmesi herkesçe taktir topladı.