Siber saldırı çiftçiyi vurdu: Kayıt sistemine giremiyor, kredi çekemiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesine ve bazı sunucularına yapılan siber saldırının ardından çiftçinin büyük mağduriyet yaşadığına dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bakanlığın bilgi ağında yaşanan sorun sebebiyle üreticinin Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) ve TARSİM sigortası yaptıramadığını, Ziraat Bankası’ndan kredi çekemediğini açıkladı. CHP’li Bakırlıoğlu ayrıca, bakanlığa ait birçok verinin bilgisayar korsanlarını elinde olduğunu ve pazarlıkların hala sürdüğünü iddia etti.

İLKER KILIÇASLAN

31 Temmuz tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait internet sitelerine ve bazı sunucularına yapılan siber saldırının etkisinin çiftçilere nasıl yansıdığı ortaya çıkmaya başladı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada siber saldırı sebebiyle çiftçilere 2020 yılına ait süt, buzağı ve tohumlama desteklemelerin halen ödenmediğini açıklarken, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise siber saldırının üreticilere yansıyan farklı olumsuz boyutunu ortaya çıkardı.

“ÇİFTÇİLER BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYOR”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, bakanlığa yapılan siber saldırının üzerinden 17 gün geçmesine karşın, çiftçinin bankacılık ve sigorta işlemleri ile tarım müdürlüklerinde büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti. Siber saldırının ardından şifreleme protokollerinin devreye girdiği, yedeklerin koruma altında olduğu ve veri kaybı yaşanmadığı açıklaması yapıldığını hatırlatan CHP’li Bakırlıoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Aradan 17 gün geçmesine rağmen hala ilçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) işlemlerinde, bankaların kredi işlemlerinde ve TARSİM sigorta işlemlerinde ve hayvancılık TÜRKVET sistemlerinde hala sorunlar yaşandığına ilişkin şikayetler geliyor. Siber saldırı çiftçileri mağdur etmiştir. ÇKS’deki eski kayıtlarla ilgili işlemler yapılabilirken yeni ve ilk defa yapılacak işlemlerin yapılamadığı iddia edilmektedir. Çiftçi can damarı olan Ziraat Bankası’ndan kredi çekemiyor. Çünkü üreticilerin yeni ÇKS işlemi yapılamadığı için Ziraat Bankası’ndan kredi işlemi yapılamamakta, yeni kayıtlar için tarım sigortası poliçesi kesilememektedir. Hayvancılıktaki tüm veri kayıtlarının tutulduğu TÜRKVET sisteminde hala sorunlar yaşanmaktadır. 2020 yılına ait tarımsal destekleme ödemeleri yapılamamıştır. Bunun nedeni ise siber saldırı yüzünden yaşanan veri kaybıdır.”

‘PAZARLIK SÜRÜYOR’ İDDİASI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitelerine ve bazı sunularına yapılan siber saldırını ardından bakanlığa ait birçok verilerin bilgisayar korsanlarının eline geçtiğini ifade eden CHP’li Bakırlıoğlu gündeme yeni bir iddia getirdi. Bakırlıoğlu iddiasını şu cümlelerle ifade etti:

“Bakanlığın verileri korsanların elinde mi? Bu sorunun halen yanıtı yok. Gelen bilgilere göre bilgisayar korsanlarının elinde bakanlığa ait çok sayıda veri bulunduğu ve pazarlıkların hala sürdüğü söylenmektedir. Fakat bu verilerin önemi, niteliği ve miktarı konusunda bir bilgi yoktur. Bakanlık hala internet sitelerindeki hasar durumunu tespit edebilmiş değildir.”

“TARIM SAYIMI YAPILMALI, YENİ BİR SİSTEM KURULMALI”

Türkiye’de 20 yıldır tarım ve hayvan sayımının yapılmadığına dikkat çeken CHP’li Bakırlıoğlu, bakanlığın en kısa sürede yeni bir sayım yapması gerektiğini ve yeni bir sistem oluşturması gerektiğinin altını çizdi. CHP’li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de 20 yıldır tarım ve hayvan sayımı yapılmamıştır. Bakanlığın verilerinde ve istatistiklerinde ciddi sorun olduğu TÜİK ve bilim insanlarınca dile getirilmektedir. Ülkede 24 milyon dekar alanda tarım yapılırken, ÇKS sistemine ancak 14 milyon dekar kayıtlıdır. Mülkiyet sorunu, ortakçılık, miras gibi nedenlerle büyük bir alan sistem dışında görünmektedir. Bu durum üretim istatistiklerinin güvenirliğini tartışılır hale getirmiştir. Örneğin sığır sayısının bir yılda yüzde 13 artmasının mümkün olamayacağı bilimsel olarak ortaya konulmuşken rakamlardaki tutarsızlıklarla ilgili herhangi bir şey yapılmamıştır. Buna bağlı olarak üretilen et ve süt miktarı da doğru değildir. Bakanlık, en kısa zamanda yeni bir tarım ve hayvan sayımı yaparak ÇKS sistemini güncellemeli tüm veri bankası ve istatistiklerini düzeltmelidir. Siber saldırılara karşı kurulacak yeni bir sisteme ihtiyaç vardır. Ülkemizin dört bir yanında yangınlar, sel, dolu afetinin yaşandığı bu günlerde tarım sigortalarında yaşanan sorunlar hayati önem taşımaktadır.”

CHP’li Bakırlıoğlu ayrıca, siber saldırı ve saldırının boyutu hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması için TBMM’ye soru önergesi verdiği dile getirdi.

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