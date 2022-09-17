Sıcak cumartesinin ardından sağanak geliyor

Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık görülecek. Yarın yurda giriş yapacak sağanak yağışlarla beraber sıcaklığın düşmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı.

Tahminlere göre bugün Türkiye yazdan kalma bir cumartesi günü yaşayacak, birçok şehirde hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşacak Marmara’nın doğusu ve güneyinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin büyük kısmında sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak.

YARIN YAĞIŞ GELİYOR

Yarın yurda Trakya üzerinden giriş yapacak yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Yağışlar haftanın ilerleyen günlerinde yurdun birçok şehrinde kendini gösterecek. Sıcaklıkların günden güne düşerek mevsim normallerine inmesi bekleniyor.

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