Sıcak günler geri dönüyor

Meteoroloji’nin yeni haftaya dair tahminlerine göre bugünden itibaren hava sıcaklıkları yükselişe geçecek ve 30 dereceye yaklaşacak. Hafta ortasında yurdun batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Bugün yurt genelinde güneşli bir hava beklenirken hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. İstanbul’da 25 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar güney şehirlerimizde 30 derecenin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara’nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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