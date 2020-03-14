Sıcak Havalar Salgını Yavaşlatır mı? Harvard Uzmanı Yanıtladı

Corona virüsünün Amerika’da görülmeye başladığı günlerde Başkan Donald Trump yaptığı ilk açıklamada Nisan sonuna doğru salgının sona ereceğini söylemişti. Bazı uzmanlar sıcak ve nemli havanın virüsün yayılması önünde engellediği görüşünde. Peki bu mümkün mü? Harvard Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi uzmanlarından Profesör Marc Lipsitch’e göre bu sorunun yanıtı “büyük ihtimalle hayır”.

George Washington Üniversitesi’nden virüslerin çıkış ve yayılmalarının araştırılması konusunda uzman Christopher Mores’a göre ise bu sorunun şu anda net bir yanıtı yok.

Gelecek kış vakalar artarak görülebilir

Corona virüsü de grip gibi havaların ısınmasıyla vaka sayısının düştüğü solunum yolu hastalıklarıyla aynı grupta yer alıyor. Yani sıcak havalarla birlikte vaka sayısında azalma görülmesi bekleniyor. Ancak bu durum virüsün alt edildiği anlamına gelmiyor. Zira uzmanlar Corona virüsünün gelecek kış yine artarak görüleceğini tahmin ediyor.

Bilim adamları bu tür hastalıkların neden mevsimsel olduğunu bilmiyor. Ancak bildikleri bir şey var. O da virüsler kuru havayı seviyor. Yani kış ayları virüsler için ideal yuva. Ancak nemli havanın bir etkisi var mı konusunda emin değiller. Zira Çin’de de, gayet nemli ve sıcak bir iklime sahip Singapur’da da Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor.

Domuz Gribi sıcak iklimlerde daha çok can aldı

Sıcak ve nemli havanın bu tür virüsleri tamamen durdurmadığı yönünde birçok çalışma var. 2009’da domuz gribi olarak bilinen H1N1 salgınına en çok kayıp veren ülkeler Hindistan, Bangladeş, Meksika, Endonezya ve Guetemala gibi sıcak iklimli yerler oldu.

Okulların kapatılması salgının hızını keser mi?

Virüs ve salgınların yaz aylarında azalmasının bir diğer önemli nedeni de okulların tatil olması. Harvard Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Müdürü Mark Lipsitch, grip, suçiçeği, kızamık ve diğer solunum yolu hastalıkların okullar açıkken arttığı diğer zamanlarda azaldığını vurguluyor.

Amerika dahil dünyanın birçok yerinde okulların kapatılmasının virüsün yayılma hızını yavaşlatması umuluyor. Zira çocuklar güçlü bağışıklık sistemleri sayesinde hiçbir semptom göstermeden taşıyıcı olabiliyorlar. Ama kapalı okul sezonunun salgında nasıl rol oynayabileceği bilinmiyor.

Mark Lipsitch’e göre Corona virüsü salgını yaz aylarına yavaşlasa bile bir sonraki sonbaharda tekrar geri gelebilir. Bu noktada virüsün bulaştığı hastaların bağışıklığının ne kadar dayanıklı olduğu takip edilebilir. Böylece, Corona virüsünün dünyayı her yıl bir salgına dönüşüp dönüşmeyeceği hakkında uzmanların da bir fikri olabilir.