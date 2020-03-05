Sıcak yuva hayaliye soğuk duş!

FLÖRT TUZAKÇILARI SOSYAL MEDYAYI MESKEN TUTTU,,, EVLİLİK VAADİYLE KURBAN ÜSTÜNE KURBAN AVLIYORLAR… ONLARDAN BİRİ DE İSTANBUL'DA YAŞAYAN BİR OTEL ÇALIŞANI… KENDİSİNE BULGARİSTAN'DAN MESAJ ATAN KADINA AŞIK OLDU… SAHTE GELİN ONU FENA DOLANDIRDI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Sıcak yuva hayaliye soğuk duş!