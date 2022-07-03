Sıcaklar arttı, plajlar dolup taştı

Türkiye’nin önde gelen turizm kentlerinden Kuşadası’nda yaz hareketliliği başladı. Meteorolojinin çöl sıcakları uyarısı yaptığı hafta sonunda ünlü plajlar, eğlence mekanları yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Çevre il ve ilçelerden günübirlik gelenler yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Latif SANSÜR

Birçok ülkede okulların kapanması ve sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, özellikle balkan ülkelerinden ve yurt içinden talep gören Kuşadası’nda özlenen hareketlilik başladı.

Otobüslerle Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek gibi ülkelerden gelenler, yazlıklarına yerleşenler, Denizli, İzmir, Manisa gibi çevre illerden günübirlik gelen tatilcilerle birlikte Kuşadası’nda önemli bir hareketlilik başladı.

Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Pygale Plajı, Long Beach başta olmak üzere sahil ve ünlü plajlar yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Turistik çarşılar hareketlendi.

KURBAN BAYRAMI UYARISI

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, kentin tüm bileşenleriyle sezona hazır olduğunu belirterek, tatillerini Kuşadası’nda geçirmek isteyenlere hem çağrı yaptı, hem de uyardı.

Akdoğan, “Kurban Bayramına çok kısa süre kaldı. Tatil planı yapanlara kentimizi öneriyorum. Plajlarımız, otellerimiz, eğlence ve yeme içme mekanlarımız, turistik çarşılarımızla konuklarımıza en güzel hizmeti vermek için hazırlarımızı tamamladık. Tatil için Kuşadası’nı seçenlerin bir sürpriz yaşamaması için gelmeden konaklama için mutlaka rezervasyon yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.