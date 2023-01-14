Sıcaklık 8 derece kadar düşüyor! İstanbul ve Ankara dahil 19 vilayet için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul ve İzmir dahil 19 il için yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kırklareli’nin kuzey kesimleri, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENYİOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Antalya’nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Adana’nın güneyi ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

ÇANAKKALE 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğusu sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu, yarın kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu, yarın kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın güney kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ELAZIĞ 5°C, 15°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 4°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

GAZİANTEP 8°C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA 13°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.