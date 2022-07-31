Sıcaklık arttı, plajlar dolup taştı

Yazan:
Alaturka Online
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Sıcak hava dalgasının yoğun olarak hissedildiği Kuşadası’nda tatilini geçirmeye gelenler ile yazlıklarında tatil yapanlar denize koştu. Plajlar doldu taştı.

Latif SANSÜR

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Sıcaklık arttı, plajlar dolup taştı

Gözde turistik ilçelerden Kuşadası, hem sıcakların hem de kalabalığın en yoğun olduğu bir hafta sonu yaşadı.

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Otellerde yer bulmanın güçleştiği Kuşadası’nda Sırp ve Bulgar ağırlıklı turistlerin yanı sıra, hafta sonunu yazlıklarında geçirmek isteyen, çevre il ve ilçelerden günü birlik gelenler ile en kalabalık günlerden biri yaşandı.

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Turistik Kadınlardenizi, Pygale, Sevgi Plajı, Long Beac, şehir merkezindeki halk plajları ile Güzelçamlıya kadar uzanan sahil kesiminde binlerce kişi serinlemeye, deniz, güneş ve kumun tadını çıkarmaya çalıştı.

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