Sıcaklık arttı, plajlar dolup taştı

Sıcak hava dalgasının yoğun olarak hissedildiği Kuşadası’nda tatilini geçirmeye gelenler ile yazlıklarında tatil yapanlar denize koştu. Plajlar doldu taştı.

Latif SANSÜR

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Gözde turistik ilçelerden Kuşadası, hem sıcakların hem de kalabalığın en yoğun olduğu bir hafta sonu yaşadı.

Otellerde yer bulmanın güçleştiği Kuşadası’nda Sırp ve Bulgar ağırlıklı turistlerin yanı sıra, hafta sonunu yazlıklarında geçirmek isteyen, çevre il ve ilçelerden günü birlik gelenler ile en kalabalık günlerden biri yaşandı.

Turistik Kadınlardenizi, Pygale, Sevgi Plajı, Long Beac, şehir merkezindeki halk plajları ile Güzelçamlıya kadar uzanan sahil kesiminde binlerce kişi serinlemeye, deniz, güneş ve kumun tadını çıkarmaya çalıştı.

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