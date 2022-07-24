Sıcaktan bunalanlar Avcılar Sahili’ne akın etti

İstanbul’da sıcak bunalanlar Avcılar Sahili’ne akın ederken, kumsal kesimde neredeyse ayak basacak yer kalmadı.

Avcılar Sahili’ne akın ederek gölgelik yer arayan ve ağaç altlarında piknik yapan yüzlerce kişi öğle saatlerinden itibaren Ambarlı Mahallesi’nde Öğretmenevi’nin önündeki küçük kumsalda ve Denizköşkler Mahallesi’ndeki Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği plaj alanında büyük kalabalık oluşturdu.

Denize girerek serinlemeye çalışanların yanı sıra kumsal ve kayalıklara uzanarak güneşlenmeye çalışanlar evlerinde sıcaktan duramamaktan yakındı. Birçok aile ise gölgelik alanda dinlenmeyi tercih etti. DHA