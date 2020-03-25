Sicil affı çıkacak mı? Merak edilen konu sicil affı…

Bankaların corona virüsü sebebiyle hamleleri devam ederken sicil affı sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda muhaletefin sicil affına ilişkin geçmiş dönemde hazırladığı beş kanun teklifi vardı. Uzmanlar, olası bir yapılandırma düzenlemesinin, 2019 yılı borçlarını da kapsayacağını düşünüyor. Ancak sicil affının çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir durum söz konusu değil.

MUHALEFETİN SİCİL AFFIYLA İLGİLİ 5 KANUN TEKLİFİ VAR

Sicil affına ilişkin olarak bu yasama yılında CHP Milletvekilleri tarafından verilmiş 3, İYİ Parti Milletvekilleri tarafından verilmiş 2 ayrı yasa teklifi bulunuyor. Sicil affı son dönemde yasa teklifleriyle Meclis gündemine en fazla taşınan konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Sicil affına ilişkin olarak bu yasama yılında CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican ile Muğla Milletvekili Metin Ergun kanun teklif hazırlayan milletvekili oldular.

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN: YAPILANDIRMA PİYASALARI CANLANDIRIR

Finansman ihtiyacı olan esnafımız bankaya gittiğinde, 20 yıl önce bile yaşadığı ödeme güçlüğü sistemde görüldüğü için kredi alamıyor. Oysa krediyi alan, kamuya olan yükümlülüklerini yerin getirecek, birikmiş borçlarını yatıracak. Esnaf paraya ulaşınca ekonomi canlanacak. Ancak bankalar bugüne kadar çıkarılan sicil aflarını uygulamıyorlardı. Bu kez bankaları buna zorlayan düzenlemeler olmalıdır.

Eş zamanlı olarak yapılandırmaya yönelik de düzenleme yapılmalıdır. Yapılandırmada devletin kaybı olmaz, insanlar ödeme yaptıkları için piyasaya para girişi de sağlanıyor. Borcunu zamanında ödeyenlere de halen yüzde 5’lik indirimden yararlandığı için haksızlık da söz konusu olmuyor.