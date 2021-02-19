Şiddetli kış koşullarıyla mücadele edilen Texas'ta, Eyalet Senatörü Cruz'un Meksika'ya tatile gitmesi tepki çekti

NEW YORK (AA) – ABD'de şiddetli kış koşulları dolayısıyla yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle hayatın felç olduğu Texas'ta, Eyalet Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz'un ailesiyle Meksika'ya tatile gitmesi tepkiye neden oldu.

Cruz'un çarşamba günü Meksika'nın ünlü tatil bölgesi Cancun'a gitmek için Houston havalimanında beklerken çekilen fotoğrafları, sosyal medyada hızla yayıldı.

Senatörü olduğu Texas'ta zorlu kış şartlarıyla mücadele edilirken, Cruz ve ailesinin tatile gitmesi büyük eleştiri topladı.

Tepkiler üzerine perşembe günü ABD'ye dönen Cruz, "çocukları için Meksika'ya gittiğini" açıklamasına karşın tepkiler dinmeyince "hata yaptığını" belirtti.

AP'ye göre, ABD'nin iç ve güney eyaletlerinde hayatı durma noktasına getiren kutup soğukları nedeniyle şimdiye kadar en az 57 kişi hayatını kaybetti.