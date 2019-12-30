Şiddetli rüzgar ağacı devirdi: Ölümden dönüler!

İstanbul Şişli’de Darülaceze Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu.

Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağaç yolda yürüyenlerin üstüne devriliyor.

‘ÇATALCADA DA YÜREKLER AĞIZA GELDİ’

Çatalca Elbasan Mahallesi’nde de fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Yol bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara ayırarak yol kenarına aldı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı. (DHA)