Siemens, Dünya Su Günü'nde tasarrufa dikkati çekti

İSTANBUL (AA) – Siemens Ev Aletleri, su ve enerji tasarruflu ürünlerin doğal kaynakları koruma adına çok önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Siemens'ten her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Gününe ilişkin yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknolojisini tasarımla birleştiren Siemens Ev Aletleri, akıllı sensörlere sahip i-Dos çamaşır makineleri ile her yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlarken, SN25EI01CT Solo Bulaşık Makinesi de 6.7 litre su kullanımıyla en tasarruflu bulaşık makinesi olarak öne çıkıyor.

Home Connect uygulamasına sahip, SN25EI01CT bulaşık makinesi nerede olunursa olunsun, istenilen zamanda çalıştırılabiliyor, program ve opsiyonları kolayca seçilebiliyor. Bulaşıklar temizlenip kuruduğunda Home Connect uygulaması size anlık bildirim gönderiyor.

6.7 litre su kullanımıyla tasarruf konusunda öncü olan SN25EI01CT ile bulaşıklarda optimum tüketimle maksimum hijyen sağlanıyor. Sahip olduğu hygienePlus fonksiyonu sayesinde ise bulaşıklar antibakteriyel olarak yıkanabiliyor. Son durulama sırasında, ısı yaklaşık 10 dakika boyunca 70 derecede sabit tutuluyor, bakteri ve mikropların yüzde 99,99'u yok ediliyor.

– Her yıkamada 10 litre su tasarrufu

Yenilikçi ve teknolojik ürünlerle hayatı kolaylaştıran Siemens, i-Dos akıllı dozajlama sistemi teknolojisine sahip çamaşır makineleri ile yıkama işleminin tüm süreçlerinde kullanıcı ve çevre dostu özellikleri ile öne çıkıyor.

Akıllı sensörleri ile çamaşır makinesinin içine konulan çamaşırın miktarını, kirlilik seviyesini ve kumaş türünü algılayarak gerekli deterjan, yumuşatıcı ve su miktarını kendisi belirleyen i-Dos, fazla deterjan ve su tüketiminin önüne geçiyor.

Maksimum hijyen sağlayan bu teknolojiyle kullanıcının her yıkamada gereğinden fazla ekleyebileceği deterjanın arıtılması için kullanılan fazla su tüketiminin önüne geçilmiş oluyor ve her yıkamada ortalama 10 litre su tasarrufu sağlanıyor.