Siemens Ev Aletleri, sanatseverleri yapay zeka eserleri ile buluşturuyor

İSTANBUL (AA) – Siemens Ev Aletleri’nin bu yıl 4. kez destek verdiği Contemporary İstanbul’un Plugin Yeni Medya bölümünde ham maddenin dijital sanatta nasıl işlendiğini on beş sanatçının farklı üretim şekilleri üzerinden ele alınacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yapay zekanın sanattaki etkisini gösteren ilginç eserlerin yer alacağı RW. [post-] temalı Plugin sergisi, Esra Özkan’ın küratörlüğünde gerçekleştirilecek.

19-20 Aralık’ta davetlilere özel ön izleme ile 21 Aralık-6 Ocak tarihlerinde ise ziyaretçilerini çevrimiçi platformda ağırlayacak olan Contemporary Istanbul’un Plugin bölümünde bu yıl yapay zekanın sanattaki etkisini gösteren birbirinden ilginç eserler yer alacak. İleri teknolojiyi ve tasarımı odağına alan Siemens Ev Aletleri’nin bu yıl 4. kez desteklediği, dünyanın dört yanından önemli galerileri, sanatçıları ve koleksiyonerleri bir araya getirecek fuarın Plugin Yeni Medya Bölümü, günümüz koşullarında etkisini artıran dijitalleşmeye ve teknolojinin sanat üzerindeki etkisine ışık tutacak.

Esra Özkan küratörlüğünde geçtiğimiz yıl RW. [material] temasıyla dijital sanatın ham maddesindeki “ham” olanın izleyicilerle buluştuğu Plugin, bu yıl RW. [post-] temasıyla günümüz yaşantısında insanın teknoloji, bilim, ekonomi, beden, bilinç ve çevre gibi konularla hibrit hale geldiğinin altını çiziyor. Plugin, RW. [post-] teması ile dijital sanatın estetik dilini, verinin ham maddesini, nasıl işlendiğini ve yapay zekânın sanattaki etkisini konu edinirken, post-dijital ve post-human kavramlarını tartışmaya açıyor. Eserler, bu yüzyılın en önemli konularından biri olan ve yakın geleceği şekillendiren insan-makine iletişimini de merkezine alıyor.

Plugin Yeni Medya Bölümü, Sotheby’s müzayede evinde ilk kez yapay zekanın ürettiği insan portrelerini açık artırma ile koleksiyonerlere sunan Alman sanatçı Mario Klingemann, yapay zekanın hiç var olmayan insanların portrelerini ürettiği projeleri ile bilinen Hideaki Okawa’nın da yer aldığı H.o ve yine makine öğrenmesi üzerine çalışan Sofia Crispo’nun da aralarında olduğu on beş sanatçının eserlerine yer veriliyor.