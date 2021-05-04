Siemens Türkiye ile Sepiciler Deri arasında Enerji Verimliliği Projesi hayata geçiyor

İSTANBUL (AA) – Siemens Türkiye ve Sepiciler Deri arasında Enerji Performans Sözleşmesi imzalanırken, hayata geçirilecek Enerji Verimliliği Projesi ile Sepiciler'in elektrikten yüzde 17,2, doğal gazdan ise yüzde 27,3 tasarruf etmesi öngörülüyor.

Siemens Türkiye açıklamasına göre, 165 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren şirket, özellikle son 25 yıldır verimli enerji kullanımı alanında Türkiye'de yeni modeller oluşturarak yatırımcı kültürüne ve altyapısına uygun projeler hayata geçiriyor. Danışmanlık, mühendislik, proje uygulama ve garantör rollerini finansman ile birleştiren, bir çatı altında bu hizmetleri veren tek uluslararası şirket Siemens Türkiye, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.

Son olarak Türkiye'nin önemli deri üreticilerinden Sepiciler Deri'nin Enerji Verimliliği Projesi için anlaşmaya varan Siemens Türkiye, devreye alacağı projeyle Sepiciler Deri'ye elektrikten yüzde 17,2, doğal gazdan yüzde 27,3 tasarruf sağlayacak. Ayrıca, ısı geri kazanım sistemleriyle atık ısıların yeniden değerlendirilmesi mümkün olacak. Projenin devamında enerji kaybının önüne geçilmesi için enerji izleme sistemi kurulacak. Siemens Türkiye'nin bu proje için sunduğu Enerji Performans Sözleşmesi ile hedeflenen tasarruf miktarı garanti altına alınacak.

– "İhtiyaç ve beklentilere uygun çözümler üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Direktörü Tolga Afşin, projenin sektör açısından örnek bir uygulama olacağına belirterek, şunları kaydetti:

"25 yıllık enerji servis (ESCO) şirketi kimliğimiz ve dünya ESCO pazarındaki liderliğimizle Türkiye'de üretim yapan farklı sektörlerden müşterilerimize, ihtiyaç ve beklentilere uygun çözümler üretiyoruz. Sepiciler Deri ile başlattığımız enerji verimliliğini esas alan bu projenin sürdürülebilirlik faaliyetleri açısından da önemi büyük. Firmaların sürdürülebilir hedeflerine ulaşmasında, finanstan enerjiye tüm kaynakların verimliliği ve dijital dönüşüm önemli rol oynuyor. Sepiciler Deri'ye hem enerji tasarrufu alanında hem de projeyi hayata geçirme noktasında Siemens Finansal Kiralama AŞ (Leasing) aracılığıyla sağladığımız finansman desteği ile önemli bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz."

Sepiciler Deri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici de Siemens Türkiye desteğiyle hayata geçirdikleri enerji verimliliği projesinin şirket faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Siemens Türkiye'nin özverili, çözüm ve üretici odaklı bakış açısından çok memnun kaldıklarını belirten Sepici, projenin bir an önce hayata geçmesini sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

– Siemens Leasing ile kolay ödeme

Verilen bilgiye göre, Siemens Finansal Kiralama AŞ, bir Siemens iştiraki olarak Siemens Finansal Hizmetler'in Türkiye'deki finansal kiralama faaliyetlerini 1997 yılından bu yana yürütüyor. Finans alanındaki uzmanlığını, Siemens markası güvenilirliği ile bir araya getirerek yatırımlara, makine ve ekipman alımlarında avantajlı finansman paketleri sunuyor.

Siemens Leasing, özellikle enerji verimliliği projelerinde sunduğu uzun ödeme planlarıyla dikkati çekiyor. Siemens Leasing ile gerçekleştirilecek projede Sepiciler Deri, ödemeleri uzun vadeye yayılan bir dönemde yapacak. Böylelikle ilk günden nakit akışına pozitif etki oluşturulacak ve sağlanan tasarruflar geri ödemelerin ana kaynağını oluşturacak.