Şifalı yağların litresi 2 bin 500 TL: Vatandaş gramla alabiliyor

Aktarlarda satılan badem ve çörek otu yağının litresi 300 liradan, kekik, nane ve lavanta yağının litresi ise 2 bin 500 liradan satılıyor. Esnaf, vatandaşın ancak gramla alım yapabildiğini aktardı.

Aktarlar tarafından satılan kekik, nane ve lavanta yağının litresi 2 ila 2 bin 500 liradan satılıyor.

Vatandaşlar fiyatı yüksek olan şifalı yağları gram gram alıyor.

Bu şifalı yağların fiyatının yüksek olmasının sebebinin ise, 1 ton üründen 1 litre yağ çıkması olarak açıklandı.

BİR TON ÜRÜNDEN BİR LİTRE YAĞ ÇIKTIĞI İÇİN PAHALI

1 ton üründen 1 litre yağ çıktığı için bu yağların fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden aktar İsmail Hakkı Ispartalı, “Saf yağların fiyatları yüksek. 1 ton kekik, nane ve lavanta otundan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu yağların 1 litresi 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor” dedi.

Badem ve çörek otu yağının litresinin 300 lira olduğu bilgisini veren Ispartalı, “Vatandaşlar fiyatları yüksek olan bu yağları gram gram alıyor. Bu yağları vatandaşlar sağlık için kullanıyor. Birçok faydaları var. Biz de burada vatandaşlara hizmet veriyoruz” diye konuştu. (İHA)