Sıfır derecede et kuyruğu

Alım gücü düşen vatandaş ayda yılda bir et yiyebilmek uğruna uzun kuyruklar oluşturuyor. Et ve Süt Kurumu önündeki kuyrukların ardından bir et kuyruğu da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent Mobil Market’i önünde yaşandı. Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’na kurulan Başkent Mobil Market önündeki et kuyruğu, yoksulluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda vatandaşa destek olabilmek için yeni bir uygulama başlattı. Başkent Market ve Başkent Büfelerin ardından ‘Başkent Mobil Market’ de Ankaralılarla buluştu. Yüzde yüz yerli besi hayvanlarından temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünleri dün itibarıyla Başkent Mobil Market ve Başkent Market’lerde uygun fiyattan satışa sunuldu. Ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçede uygun fiyatlı et satışı yapacak olan Başkent Mobil Market’in ilk hizmet noktası olan Sıhhiye’de satışa başladı.

Market satışına göre 40 ile 50 liralık indirim var / Fotoğraflar: Yavuz ALATAN

15 FARKLI ÜRÜN SATILACAK

Kar yağışı altında, dereceler 0’ı gösterirken; genç, yaşlı yüzlerce Ankaralı ucuz et alabilmek için sıraya girdi. Zincir marketlerde ve kasaplarda kilogramı 180 liraya satılan kıyma, Başkent Mobil Market’te 139.5 liraya, piyasada 190 liradan satılan kuşbaşı ise Başkent Mobil Market’te 149.5 liraya satılıyor. Başkent Mobil Market’te her vatandaş için 2 kilogram satın alma kotası bulunuyor. Mobil Market; hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara’nın belirlenen semtleri ile 25 ilçenin tamamında 15 farklı ürün ile uygun fiyatlı kırmızı et ve beyaz et satışı yapacak.

25 İLÇEDE SATIŞ YAPILACAK

