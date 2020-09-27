‘Siftah yapamadık çekleri ödeyemeyiz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’de tarihi Kaleiçi Çarşısı ve Bayramyeri esnafını tek tek dolaşarak, durumlarını sordu. Karaca’yı karşısında gören esnaf, okulların açılmaması ve düğünlere sınırlama getirilmesi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Bağ-Kur, maliye ve kira ödemeleri konusunda büyük zorluk yaşadığını söyleyen esnaf devletten bir yardım göremediklerini söylediler.

“ÇEKLERİ ÖDEYEMEM”

Kaleiçi’nde okul üniformaları satan bir esnaf, Milli Eğitim Bakanlığı okullar açılacakmış gibi açıklama yaptığı için ürün aldığını belirterek, “Bugün normal zamandaki işlerimizin ancak yüzde 5’ini yapıyoruz. Günlük 700 müşteri gelirdi, şimdi 70’i zor geliyor. Çeklerimi ödemem mümkün değil. Tek çözüm var. Ya okullar açılacak ya da devlet bize finansman desteği sağlayacak” dedi.

Başka bir esnaf ise “Hiç destek görmedik. Kredi çekmeseydim devlete borçlanacaktım. En az 3 ay sigorta ve vergi kolaylığı sağlanmalı” diye konuştu.

Bayramyeri’nde butik işleten bir kadın esnaf ise “Kiramızı ödeyemiyoruz. Bağ-Kur borcumu yatıramadım. İşler çok kötü. Kiralarımız, stopajlarımız bir süre ertelenmeli” dedi.

Karaca ise tüm esnafın okulların açılmamasından dolayı sıkıntı yaşadığını, kredilerini ödemekte zorlandığını, erteleme beklediğini dile getirerek, “İşyerlerinin çoğu kapanmış, esnaf çektiği krediyi ödeyemeyecek durumda. Devletin kendi alacağından fedakarlık yapması gerekir” ifadelerini kullandı.

Düğünü kapattılar miting yapıyorlar Kaleiçi’nde okul üniformaları ve diğer hazır giyim ürünleri satan esnaf, Bağ-Kur, stopaj, vergi ve kiralarını ödeyemez hale geldiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Esnafa faydalı olacak hiçbir adım atılmıyor. Düğünleri kapattın, nişanları kapattın ama kongreye, mitinge izin veriyorsun. Düğün nişan dediğin etkinlikten 15-16 sektör ekmek yiyor. Burada esnafın büyük bölümü geçimini bunlardan sağlıyor. Sen düğünleri yasaklayacağına turizmi kapat. Tabi bunlar en zayıf olanlar. Çünkü onların sesi çıkmaz. Korona bir tek düğünde nişanda mı bulaşıyor? Sabahtan beri burada oturuyorum. Bu beşinci çay. Tek müşteri yok.”