Sigara izmariti faciaya neden oluyordu

Muğla’nın Milas ilçesinde bir otomobilden atıldığı iddia edilen sigara izmaritinin çıkardığı yangın sanayi sitesinde tehlike yarattı. Yangın üç saatte kontrol altına alınırken onlarca zeytin ağacının zarar gördüğü belirtildi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Koru Köyü yakınlarında bir otomobilden atıldığı iddia edilen sigara izmaritinin tarım arazilerinde çıkardığı yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede alevler rüzgarın etkisi ile sanayi sitesine doğru yönelince korku ve heyecan yaşandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 15 arazöz ile 40 orman işçisi ve sanayi sitesinde çalışan işçilerin müdahale ettiği yangında alevler bir ara sanayi sitesine 50 metre kadar yaklaştı.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan ve halen soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 3 hektarlık tarım alanının ve zeytin ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi.

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