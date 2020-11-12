Sigara yasağı nerelerde uygulanacak, cezası ne kadar olacak?

Buna göre, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak.

SİGARA İÇME CEZASI KAÇ PARA OLACAK?

Maske takmama cezası, umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi çerçevesinde ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda 900 TL olarak belirlendi.

Türkiye’de kapalı alanlarda sigara içme yasağı uzun zamandır uygulanıyor. Kapalı alanlarda sigara içen vatandaşlara, 2019 yılında 153.5 lira idari para cezası kesiliyordu. 2020 yılında ise bu ceza zamlandı ve 188 lira oldu.

Corona virüsü sebebiyle sigara yasağına uymayan vatandaşlara da 188 lira ceza kesileceği tahmin ediliyor.

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