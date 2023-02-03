Sigorta eksperliği kursu açılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yeni eksper adaylarının 1- 20 Mart 2023 tarihleri arasında Sigortacılık Eğitim Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

İl grupları, branşlar, kontenjanlar ve ön alım başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sigorta Birliği ve Sigortacılık Eğitim Merkezi internet sayfalarında yer alacak “2023 yılı sigorta eksperliği kursu başvuru ve uygulama kılavuzu” adlı dokümandan edinebilir.