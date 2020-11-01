Sihir dolu bir macera.. Efe Teksoy yazdı, “The Witches”

SİHİR DOLU BİR MACERA ‘THE WITCHES’

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, fantastik, komedi ve aile türündeki ‘THE WITCHES’ filminin incelemesini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

FANTASTİK BİR AİLE KOMEDİSİ

Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Matilda ve Koca Sevimli Dev gibi çok satan çocuk kitaplarının yazarı Roald Dahl‘ın 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Warner Bros yapımı The Witches, HBO Max‘te yayınlandı. Akademi Ödüllü Amerikalı yönetmen Robert Zemeckis‘in yönettiği filmin yapımcı ve senaristleri arasında Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro‘da bulunuyor. Filmin oyuncuları arasında; Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, Octavia Spencer ve Stanley Tucci gibi ünlü isimler yer alıyor. Ailecek izlenebilecek fantastik ve komedi türündeki film, özellikle çocukların beğeneceği türde eğlence dolu bir yapım.

FİLMİN KONUSU

Talihsiz bir kaza sonucu ailesinin ölümünün ardından büyük annesiyle yaşamaya başlayan yedi yaşındaki bir çocuk, cadıların aslında gerçek olduğunu öğrenmesiyle kendisini büyük bir maceranın içerisinde bulur. Dünyadaki tüm çocuklardan kurtulmak için korkunç bir plan yapan cadılar, gizemli bir iksir sayesinde çocukları farelere çevirecektir. Ancak cadılar hakkında her bilgiye sahip olan büyük anne ve küçük çocuğun da bir planı vardır.

KAMERA ARKASI

– Anne Hathaway’in canlandırdığı Grand High Witch’in otelde kaldığı oda numarası, genellikle şeytanla ilişkilendirilen bir sayı olan 666‘dır. Kedisinin adı Hades ise, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının efendisi olarak anılan tanrıdan gelmektedir.

– Roald Dahl‘ın romanında, hikaye büyük ölçüde Birleşik Krallık’ta geçiyordu (birkaç sahnesi ise Norveç’te). Filmde Birleşik Krallık’ta çekilmesine rağmen hikaye ABD’nin Alabama eyaletinde geçiyor. (Ancak bazı dış mekan çekimleri Alabama ve Georgia’da çekildi)

– Filmin yapımcılarından Guillermo del Toro, The Witches’ın bir stop-motion film olmasını istedi.

CADILAR İŞ BAŞINDA

Macera, aile ve komedi türündeki film The Witches, heyecanı yüksek ve eğlence dolu bir yapım. Özellikle Anne Hathaway’in Alman aksanı ve komik tavırları kesinlikle görülmeye değer. Çok küçük yaştaki çocuklar için ürkütücü gelecek sahneler olsa da The Witches, çocukların ve fantastik film severlerin beğenerek izleyeceği türde bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY