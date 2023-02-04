Siirt-Batman ve Tunceli-Erzincan karayollarında ulaşıma kar engeli

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Batman’da Kıra Dağı bölgesinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Siirt-Batman karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda bazı araçlar da kara saplandı. Yolda yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kontrollü olarak araç geçişlerine izin verildi.

20 ARAÇ YOLDA MAHSUR KALDI

Batman’da da merkeze bağlı Bayraklı ve Doğankavak köy yolu arasında, etkili olan yağış nedeniyle yaklaşık 20 araç yolda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kara saplanan araçlar kurtarılarak trafik akışı sağlandı.

Batman Valiliği ve Batman Belediyesi tarafından yoğun kar yağışına karşın yapılan uyarıda, “Meteoroloji’den alınan son verilere göre bugün ve yarın Batman genelinde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Bu kapsamda; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, trafiğe çıkılmasının zorunlu olduğu durumlarda toplu taşıma araçlarının öncelikli olarak tercih edilmesi, şahsi araçların kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda ise kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkılmaması can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.

ZİNCİR TAKMAYAN TIR’LAR BEKLETİLİYOR

Tunceli-Erzincan karayolu, yoğun kar yağışından dolayı zincir takmayan TIR’ların geçişine kapatıldı. Ekipler, yolda temizleme çalışmaları yaparken, kentte dün gece saatlerinde aralıksız yağan kar yağışı daha da etkisini sürdürerek devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçe merkezi ile Erzincan’a bağlı Muti Köprüsü arasında görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Karayolları ekipleri karla mücadelesini sürdürürken valilik, yoğun kar yağışı ve etkili tipi nedeniyle Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun ikinci bir duyuruya kadar zincir takmayan TIR’ların geçişine kapatıldığını duyurdu. (DHA)