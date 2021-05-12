Siirt Belediyesi, “Kasaplar Deresi'nin imara açıldığı” iddialarını yalanladı

SİİRT (AA) – Siirt Belediyesi, Kasaplar Deresi'nin imara açıldığı iddialarına ilişkin, "Sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşılan ve kazı çalışmasının olduğu yerde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde belediyemizce herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, mülkiyetinin bir vakfa ait olduğu ve alanın iddia edildiği gibi Kasaplar Deresi (Navala Kasaba) mevkisinde olmadığı, yeni bir imara açma işleminin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır." bilgisini verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, aralarında HDP milletvekillerinin de yer aldığı bazı kişilerin tamamen yalan ve iftira niteliğindeki beyanları ve asılsız sosyal medya paylaşımları üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi. İddia edildiği gibi Kasaplar Deresi’nde herhangi bir imara açma çalışması olmadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu arsanın 2014 yılında eğitim kurumu yapılmak üzere özel bir eğitim kurumuna kiralandığı hatırlatıldı.

Eğitim yatırımının dönemin HDP'li Siirt Belediyesi tarafından durdurulduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu bölgede yapılan demetimde, özel eğitim kurumunun inşaatının temelinde bulunan hurda demirleri çıkarttıkları, konunun belediyeyle bir ilgisinin olmadığının anlaşıldığı dile getirildi.

"Sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşılan ve kazı çalışmasının olduğu yerde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde Belediyemizce herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, mülkiyetinin bir vakfa ait olduğu ve alanın iddia edildiği gibi Kasaplar Deresi (Navala Kasaba) mevkisinde olmadığı, yeni bir imara açma işleminin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu müfteriler, kinlerini ve kirlerini kusmak için bahane aramakta ve hatta bahaneye bile ihtiyaç duymamaktadır. Birçok iftira ve yalanı birbirine bağlayarak devletimize, milletimize ve Belediyemize karşı bir algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Siirt Belediyesinin yatırımları ortaya çıktıkça Siirtli hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden memnuniyeti arttıkça birilerinin dengesi bozulmaktadır. Terör vadeden, terörden beslenen ve milletin evlatlarına dağı reva gören, şantiyeleri basan, memleketin geri kalması için her türlü ihaneti yapan bir anlayışın temsilcileri halka hizmet yolundan bizi döndüremezler."

Açıklamada, tamamen asılsız ve iftira niteliğindeki iddialara ilişkin ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.