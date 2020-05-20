Siirt ve Elazığ'da 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

SİİRT/ELAZIĞ (AA) – Siirt ve Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlı olan 14 yaş altı çocuklar, bir hafta aradan sonra yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Siirt'te saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başlayan çocuklar parkları doldurdu. Bazı çocuklar aileleriyle birlikte gittiği Güres ve Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bisiklet sürdü, bazı çocuklar da parklarda oyun oynayıp salıncağa bindi.

Nadir Yekin İlhan, ikinci kez dışarıya çıkardığı çocuklarının çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Hükümet tarafından alınan tedbirleri çok önemsiyoruz. Bugün de maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyarak eşimle çocuklarımı park ve bahçelere götürdüm. Kendileri de zaten dört duvar arasında iyice sıkılmışlardı, dışarıda doyasıya eğlendiler." dedi.

Miray İlhan da çocukların dışarıda olmaktan çok keyif aldığını anlatarak, hayatın biran önce normale dönmesini umut etti.

Abdulkadir Demir ise dışarıya çıkardığı oğlunun Güres Caddesi'ne bisiklet kullanarak vakit geçirdiğini söyledi.

– Elazığ

Elazığ'da da saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başlayan çocuklar parklara akın etti.

Çocuklardan kimi bisiklete binip top oynarken kimi de aileleriyle bayramlık kıyafet almaya gitti.

Dışarı çıkan çocuklardan 14 yaşındaki Ali Çiçek, kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımı özlemiştim. Arkadaşlarımızla buluştuk. İzin süremiz dolana kadar zamanımı değerlendireceğim. Bu izin bayram gibi geldi. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Babasıyla dışarı çıkan 7 yaşındaki Nupelda Evin Esen de kardeşiyle parkta top oynadığını, çok mutlu olduğunu söyledi.